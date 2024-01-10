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Altın fiyatları, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon oranları öncesinde düşmeye devam ediyor. Fed'in faiz indirimi konusundaki belirsizlikler ve altın piyasasının bu belirsizlikleri erken fiyatlaması, değerli metalin geri çekilmesine neden oldu. Yatırımcılar, ABD enflasyon verisinin altın piyasasına yeni bir yön çizebileceğini düşünüyor.

Tedbirli yatırımcılar, ons altına 2028 dolardan başlarken gün içinde en düşük 2027 doları, en yüksek ise 2032 doları gördü. Şu anda ons altın, 2028 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz işlem gören gram altın, güne 1951 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1949 lira, en yüksek ise 1959 lira seviyelerine ulaştı. Şu sıralar gram altın, 1954 lira civarında işlem görüyor.

Kapalıçarşı'nda gram altın, 2044 liradan alış ve 2058 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor. Bankalarda ise gram altın alış 1941 lira, satış 2005 lira seviyelerinde işlem görüyor.

ABD'de Aralık ayındaki manşet enflasyonun yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3,2 arttığı düşünülüyor. Eğer enflasyonda bir düşüş yaşanırsa, uzmanlara göre altın fiyatlarında yükseliş görülebilir.

Uzman İslam Memiş, altın değerlendirmeleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, ons tarafında 2070 dolar direncini Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi sonrasında takip edeceğini belirtti. Gram altın fiyatı için ise serbest piyasada 2040-2070 lira bandının korunduğunu ifade etti ve bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdi. Memiş'in beklentisine göre gram altın fiyatı, stabil durumların devam etmesi halinde 2150-2200 TL aralığında seyredecek.

ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADEN FİYATLARI

Gram Altın:

Alış(TL): 1.950,18

Satış(TL): 1.950,51

Çeyrek Altın:

Alış(TL): 3.327,00

Satış(TL): 3.378,00

Cumhuriyet Altını:

Alış(TL): 13.266,00

Satış(TL): 13.453,00

Ons Altın:

Alış(USD): 2.027,58

Satış(USD): 2.027,92

22 Ayar Bilezik:

Alış(TL): 1.859,01

Satış(TL): 1.877,68