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Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurucusu olarak, Yozgat ve Tokat bölgelerinde yaşayanları etkileyebilecek önemli bir uyarıda bulundu.

Kutoğlu'nun değerlendirmesine göre, Yozgat ve Tokat bölgelerinde enerji birikimi diğer bölgelere göre daha yüksektir ve bu durum özellikle sismik aktivite açısından dikkat gerektirmektedir.

Araştırma Merkezi'nin kurucusu, Tokat ve Yozgat arasında daha önce tespit edilmemiş yeni bir fay hattına dikkat çekti. Bu fay hattının 7 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, bölge sakinlerini önlem almaya çağırdı.

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun yaptığı uyarı, bölge halkının deprem riskine karşı bilinçlenmesi adına büyük önem taşıyor. Yerel yönetimler ve halk, bu uyarıyı dikkate alarak gerekli önlemleri almalı ve afetlere karşı hazırlıklı olmalıdır.