Hijyen ve güvenlik şartlarının en üst seviyede tutulduğu Modern Hayvan Pazarı, üreticiler ile alıcılar için en uygun şartları sağlıyor.

Besiciler, satışını gerçekleştirecekleri kurbanlık hayvanları Yozgat Belediyesi Modern Kesimhane ve Hayvan Pazarı'na getirmeye başladı.

Yozgat Belediyesi Modern Kesimhane ve Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kazım Arslan, kurbanlık hayvan satan üreticilerden de pazar yeri hakkında bilgi aldı.

“YOZGAT’IMIZA YAKIŞAN BİR TESİS”

Yozgat Belediyesi Modern Kesimhane ve Hayvan Pazarı’nın son derece modern ve kullanışlı bir tesis olduğunu söyleyen Başkan Kazım Arslan, “Yozgat'ımız biraz geç kalsa da güzel bir hayvan pazarına sahip oldu. Son derece modern, kullanışlı bir hayvan pazarımız var. İlk defa da bu Kurban Bayramı'nda yoğun bir şekilde hizmet vermiş olacak. Tabii ki esnafımız köylümüz burada hayvanlarını getirdi. Bir takım eksiklikler de var. Onları da biz inşallah tamamlayacağız” dedi.

“HİJYEN VE GÜVENLİK KOŞULLARI EN ÜST SEVİYEDE”

Modern Kesimhane ve Hayvan Pazarı'na gelen kurbanlıkların tüm kontrollerinin yapıldığını belirten Başkan Arslan, “Modern Kesimhane ve Hayvan Pazarı'na gelen kurbanlıkların Yozgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından küpe numarasına, pasaportuna ve sevk belgelerine bakılıyor ve sağlıklı olup olmadıkları kontrol ediliyor. Tüm vatandaşlarımız Yozgat Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'ndan gönül rahatlığıyla gelerek dilediğince kurbanlarını alabilirler” şeklinde konuştu.

“GEREKLİ TANITIMLARI YAPACAĞIZ”

Yozgat Belediyesi Modern Kesimhane ve Hayvan Pazarı’na ulaşımın ve yerinin bulunması adına çalışmalar yapılacağının altını çizen Arslan, “Sıkıntılarımızdan en önemlisi Yozgatlı hemşerilerimizin pazar yeriyle ilgili coğrafi bilgisinin tam olmaması yani daha doğrusu hayvan pazarının yerini herkes bilmiyor. Yeri son derece kolay. Yozgat'tan Sorgun istikametine doğru giderken 12. kilometrede Çalatlı köyünü Alaca Kavşağı'nı geçince hemen sol tarafta son derece modern bir hayvan pazarımız var. İnşallah kısa süre içerisinde hayvan pazarının tanıtımını da yapacağız ve bu şekilde de esnafımızın köylümüzün mağduriyetini de önlemiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

“KESİMHANEMİZ HEMŞERİLERİMİZE HİZMET VERECEK”

Yozgat Belediyesi Modern Kesimhane ve Hayvan Pazarı’nda bulunan kesimhane ile ilgili bilgilendirmeler yapan Arslan, “Burada aynı zamanda bizim bir kesimhanemiz var. Kasaplarımız da var. Burada ücreti mukabilinde kurban da kesecekler. Onun dışında da Kurban Bayramı'nın devamında Yozgat'ta hiçbir şekilde bizim kesimhanelerimizin dışında hayvan kesilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü değişik hastalıklar olabiliyor. Kurban Bayramı'ndan sonra bizim mezbahanemizde, kesimhanemizde kesilip mühürlenmeyen hiçbir etin kasaplarda satılmasına da izin vermeyeceğiz” dedi.