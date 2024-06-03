Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, köy muhtarlarını ağırladı.

Merkez Kolanlı Köyü Muhtarı Serkan Akyol, Merkez Azizli Köyü Muhtarı Ömer Faruk Düzgün, Merkez Derebağ Köyü Muhtarı İsa Kaplan, Merkez Yukarıihsangazili Köyü Muhtarı Deniz Şaşmaz, Merkez Dayılı Köyü Muhtarı Adem Açıkyürek, Merkez Başınayayla Köyü Muhtarı Hacı Abdullah Kaylesiz, Merkez Darıcı Köyü Muhtarı Zeki Demirkol, Merkez Gülyayla Köyü Muhtarı İsmail Derler, Merkez Erkekli Köyü Muhtarı İfakat Karakoç, Şefaatli Karakaya Köyü Muhtarı Murat Şahingöz, Akdağmadeni Yazılıtaş Köyü Muhtarı Mustafa Önen, Saraykent Altınsu Köyü Muhtarı Şimşek Türk, Yerköy Saray Köyü Muhtarı Mustafa Kurt, Sorgun Aşağıkarahacılı Köyü Muhtarı Yusuf Ünal ve Sarıkaya Babayağmur Köyü Muhtarı Osman Yamaç, Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Ziyarette muhtarlar köylerinin istek ve sorunlarını Vali Özkan’a iletti.

Özkan, ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür ederek, “Hep birlikte, el birliği ile köylerimizi daha yaşanabilir, daha modern, daha huzurlu hale getirmek için çalışamaya devam edeceğiz” dedi.