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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni dönemin başlangıcında alınan bir kararla öğrencilere heyecan verici gelişmeleri duyurdu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile yapılan iş birliği sonucunda, üniversitelerde yapay zeka ve dijital teknoloji dersleri müfredatlara ekleniyor. Bu karar, Türkiye'nin stratejik alanlarında ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin üniversite sektörü aracılığıyla artırılmasını amaçlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından imzalanacak protokollerle, BTK Akademi tarafından sunulan yapay zeka ve dijital teknoloji dersleri üniversitelerin müfredatlarına dahil edilecek ve bu derslerin kredilendirilmesiyle birlikte öğrencilere diploma verilmesi süreçleri koordine edilecek. Öğrenciler, çevrimiçi olarak dersleri takip edebilecek ve sınavlar yüz yüze gerçekleşerek dijital teknoloji alanlarıyla birlikte sosyal, teknik, sağlık ve benzeri alanlarda lisans ve ön lisans programlarında eğitim alma imkanına sahip olacaklar.