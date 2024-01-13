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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarını ağırladı.

Vali Mehmet Ali Özkan, 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarıyla bir araya gelerek İdareciler Gününü kutlayıp görevlerinde başarılar diledi.

İdareciler Gününün ne olduğu ile alakalı ulaştığımız bilgide ise, “10 Ocak 1971 yılında Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk Mesleki Toplantı başlangıç kabul edilerek, Türk İdareciler Derneği tarafından 1978 yılı Genel Kurulunda 10 Ocak tarihi, ‘İdareciler Günü’ olarak kabul edilmiştir. Milletin huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle hareket eden, devleti ve hükümeti temsil sıfatıyla vatandaşın canının ve malının korunması için her türlü güvenlik önlemini alan, halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını devlet adına tespit edip, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapan devletin temel yapı taşları Mülki İdare Amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü, dayanışma, hatırlama ve meslekî misyonun canlı tutulması açısından önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.