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Her dönemde kendilerini geliştirmeyi amaçlayan 55 yaş üstü bireyler, Tazelenme Üniversite'sine kayıt oluyor. Haftanın 1 günü okula gelen 55 yaş üstü 30 kadın ve erkek birey anatomi, ilk yardım, sağlıklı beslenme, sanat, kültür-fizik ve atölye çalışmaları gibi çeşitli derslerden oluşan eğitimleri alıyor. Düzenlenen toplu aktiviteler, geziler, toplu yemekler, doğa yürüyüşü ve çeşitli sanatsal aktivitelerle bireylerin sosyal hayata daha aktif ve toplum içinde daha verimli bir şekilde katılmaları sağlanıyor. Bireyler fakültede bir araya geldikleri torunları yaşındaki öğrencilerle de sohbet ederek tecrübelerini paylaşıyor.



"KALİTELİ BİR YAŞAM TARZINI ÖĞRENİYORUZ"

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın kasabasından geldiğini söyleyen Kezban Bozdemir, “Ben kendi adıma çok mutluyum, tazelendiğimizi düşünüyorum. Okuldan, eğitimlerden, arkadaşlarımızdan çok memnunuz. Çok büyük keyif alıyoruz. Belki çocuklar bizden ders alıyor ama bir de hocalarımızdan etkili bir iletişimi, kaliteli bir yaşam tarzını, kaliteli bir yaşamı öğreniyoruz. Ben mutluyum, tazelenmek, yeniden bir üniversite hayatı görmek, okumak beni mutlu ediyor. İnsanların da bütün amacı hayatta mutlu olmaktır. Ben de böyle mutluyum” dedi.



"HOCALARIMIZIN SAYESİNDE ATLATIYORUZ"

Eskişehir'de ikametgah eden, emekli olduktan sonra da Yozgat'a yerleşen Özcan Yerden ise tazelenme üniversitesine devam etmekten mutlu olduğunu anlatarak, “Bozok Üniversitesinin Tazelenme Üniversitesi adı altında açmış olduğu bölüme kaydımızı yaptırdık. Bu kayıt biraz kolay oldu bizim için ama içerik olarak biraz da zor çünkü gençlikte edinmiş olduğumuz bilgilerle şu anki yaş itibariyle edinmiş olduğumuz arasında fark var, zorlanıyoruz ama hocalarımızın sayesinde de atlatmaya çalışıyoruz. İki yıllık Halkla İlişkiler mezunuyum. Gençliğimizde bir üniversite hayatı yaşamak isterdim. Bazı şartlar nedeniyle gidemedik. Sevinçliyim ben bu konuda çünkü gençlerle beraber olmak, hocalarla beraber olmak bizim için fevkalade bir şey” şeklinde konuştu.



"BİRLİKTE OKUMAK BİZİ MUTLU EDİYOR"

Tazelenme Üniversitesinde 55 yaş üstü bireylerle okumanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Melike Yağmur Aydın da, “Üniversitemizde açılan tazelenme üniversitesinde 55 yaş ve üzeri insanlarla birlikte olmak bizi gerçekten mutlu ediyor. Onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Onların heyecanı bize de heyecan katıyor. Onlarla hep birlikte çok mutluyuz. Onların azmi ve çabası bize de örnek oluyor. Gerçekten çok başarılılar" ifadelerine yer verdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da, Tazelenme Üniversitesine devam eden yaşlıların hem hayallerini gerçeğe dönüştürüp, bilgilerini tazelediklerini hem de kendilerini daha dinç hissettiklerini söyledi.