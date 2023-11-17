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Güngören, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’nde 12 Kasım Pazar günü saat 16.00 sıralarında yolda yaralı olarak bulunan Selçuk Kapucuoğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Selçuk Kapucuoğlu, 16 Kasım Perşembe günü hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, ölen Selçuk Kapucuoğlu’nun yaralı olarak çıktığı ev tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Selçuk Kapucuoğlu dışarı çıktığı ardından aynı dairede bulunan bir kişinin pencereden birkaç parça eşya attığı daha sonra binadan birinin çıkıp koşarak kaçtığı söylenildi. Polis kaçan kişinin Yıldırım D. olduğunu tespit ederken, kısa bir çalışmanın ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli Yıldırım D.’nin daha önceden 4 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi. İki arkadaşın evde oturdukları sırada aralarında önce tartışma çıktığı, ardından kavgaya dönüştüğü belirlendi. Kavganın ardından Selçuk Kapucuoğlu’nun yaralı olarak dışarı çıktığı, şüphelinin de koşarak kaçtığı öğrenildi. Şüpheli Yıldırım D. isimli şahsın olaydan sonra annesini arayarak birini yaraladığını söylediği de öğrenilirken poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Yıldırım D. adliyeye sevk edildi.