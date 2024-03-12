Türkiye'nin merkezi olarak belirlenen Yozgat’ta düzenlenecek olan "Türkiye'nin Tam Ortası" temalı tasarım yarışması, Yozgat Valiliği koordinasyonunda Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat İl Özel İdaresi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Yarışmanın konusu, ORAN danışmanlığında başvurusu Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yapılan ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen "Türkiye'nin Tam Ortası" markasıdır. Bu kapsamda yarışmacılardan “Türkiye’nin Tam Ortası” bilgisini bir görsel ile anlatmaları talep edilecek.

Hazırlanan bu görselin afiş, banner, billboard veya sosyal medya gibi alanlarda kullanılması planlanıyor. Tescili gerçekleştirilen bu markanın Yozgat’ta görünür yerlerinde sergilenerek farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Yarışma İlan tarihi: 10 Mart 2024, Son teslim tarihi: 15 Nisan 2024. Sonuçların ilan edilmesi: 20 Nisan 2024, Yarışmaya Başvuru Şekli: Başvurular online olarak 15 Nisan 2023 saat 17.00’a kadar https://forms.gle/qGPtiRj92RTi7Zc29 linkinden sisteme yüklenmelidir. Ödüller: Birincilik ödülü: 10 bin lira (On bin Türk Lirası) ve başarı belgesi, İkincilik ödülü: 7 bin lira (Yedi bin Türk Lirası) ve Başarı Belgesi, Üçüncülük ödülü: 3 bin 500 lira (Üç bin Beş yüz Türk Lirası) ve başarı belgesi, yarışmayı düzenleyen: Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat İl Özel İdaresi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı. Seçici kurul: Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer, Dr. Öğretim Üyesi Hüdai Ateş, Öğretim Gör. Eda Tuğrul, Öğretim Gör. Sema Yozgat, Öğretim Gör. Kamil Büyüker, Öğretim Gör. Engin Kurhan, Öğretim Gör. Pınar Göktaş, Öğretim Gör. Hümeyra Tunçer, Öğretim Gör. Ümit Ayyıldız, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Doğu Sezen. Raportör: Turan Kaan Gür, Ayşe Nur Özkoçak. Detaylı bilgi için [email protected] adresine mail atabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.