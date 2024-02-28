115 ülkeyi kapsayan geniş kapsamlı bir zeka testi çalışması, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Zeka Testi Merkezi tarafından gerçekleştirilen bu test, Türkiye'nin en zeki şehirlerini belirlemek için 42,801 katılımcı ile yapıldı. Test sonuçlarına göre, Türkiye'nin IQ ortalaması bir önceki yıla göre 1.5 puan azalarak 95.63 oldu ve ülkemizdeki şehirler arasında önemli farklılıklar olduğunu gösterdi.

Bu araştırma, her bir şehrin zeka seviyesini detaylı bir şekilde inceleyerek Türkiye'nin en zeki şehirlerini belirlemeyi amaçladı. En dikkat çekici sonuçlardan biri, Eskişehir'in 105.20 IQ ortalamasıyla Türkiye'nin en zeki ili olduğu ortaya çıktı. Ankara ve İzmir ise sırasıyla 104.91 ve 104.51 IQ ortalamaları ile Eskişehir'i takip etti.

YOZGAT IQ ORTALAMASI

Peki, Yozgat bu sıralamada nerede? Yapılan zeka testine göre, Yozgat 98.05 IQ ortalamasıyla 81 il arasında 63. sırada yer aldı. Bu sonuç, Yozgat'ın Türkiye genelinde orta sıralarda bir konumda olduğunu göstermektedir.

İlk sıralarda yer alan iller arasında büyükşehirlerin yanı sıra, üniversite şehirlerinin de olması dikkat çekicidir. Bu durum, bir şehrin genel IQ seviyesinin eğitim seviyesi ve sosyoekonomik faktörlerden önemli ölçüde etkilenebileceğini göstermektedir.

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesinde Eskişehir'in liderliği, şehrin yüksek eğitim ve kültür seviyesine işaret etmektedir. Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de zirveye yakın bir konumda olması, bu şehirlerdeki eğitim ve yaşam kalitesinin yüksek olduğunu göstermektedir. Listede yer alan diğer iller arasında Muğla, Çanakkale ve İstanbul gibi turizm ve eğitim merkezlerinin bulunması da, bu şehirlerin zengin kültürel ve sosyal yaşamının genel zeka seviyesine olumlu katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Yozgat’ın 63. sırada yer alması, şehrin potansiyelini ve gelişme alanlarını ortaya koymaktadır. Bu sonuç, Yozgat ve benzeri sıralamada alt sıralarda yer alan diğer şehirler için eğitim ve sosyal yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar atılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Araştırma ayrıca, Türkiye'nin uluslararası alanda daha iyi bir konuma gelmesi için eğitim sistemini ve sosyoekonomik yapısını güçlendirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Türkiye'nin IQ ortalamasını uluslararası sıralamada yükseltmek için bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarına yapılan yatırımların büyük önem taşıdığına işaret etmektedir.

Sonuç olarak, bu tür araştırmalar, şehirlerimizin ve ülkemizin genel zeka seviyesini belirlemenin yanı sıra, eğitim ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik politikaların geliştirilmesi için bir fırsat sunmaktadır. Tokat ve diğer Türkiye şehirlerinin, bu sonuçları bir fırsat olarak değerlendirerek, gelecekte daha yüksek sıralarda yer alabilecekleri stratejiler geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır.

İşte Diğer İllerin IQ Ortalaması;

1. Eskişehir -105.20

2. Ankara-104.91

3. İzmir-104.51

4. Muğla-104.12

5. Çanakkale-104.02

6. İstanbul-104.02

7. Kocaeli-103.85

8. Balıkesir-103.59

9. Bursa-103.47

10. Kırklareli-103.38

11. Trabzon-103.37

12. Antalya-103.29

13. Tekirdağ-102.82

14. Zonguldak-102.68

15. Yalova-102.58

16. Karaman-102.52

17. Uşak-102.37

18. Konya-102.36

19. Rize-102.32

20. Denizli-102.14

21. Bartın-102.13

22. Sakarya-101.78

23. Kırşehir-101.74

24. Kütahya-101.65

25. Kayseri-101.42

26. Edirne-101.28

27. Tunceli-101.17

28. Bolu-100.99

29. Çorum-100.95

30. Samsun-100.87

31. Karabük-100.85

32. Mersin-100.71

33. Giresun-100.56

34. Kırıkkale-100.46

35. Osmaniye-100.39

36. Aydın-100.34

37. Sinop-100.29

38. Gümüşhane-100.24

39. Afyonkarahisar-100.17

40. Burdur-100.15

41. Sivas-100.09

42. Isparta-100.06

43. Nevşehir-100.01

44. Kastamonu-99.98

45. Malatya-99.75

46. Aksaray-99.63

47. Niğde-99.60

48. Ordu-99.58

49. Gaziantep-99.40

50. Mardin-99.32

51. Kahramanmaraş-99.28

52. Diyarbakır-99.19

53. Kilis-99.14

54. Tokat-99.09

55. Manisa-99.06

56. Erzurum-98.97

57. Adana-98.76

58. Batman-98.75

59. Elazığ-98.46

60. Şırnak-98.43

61. Bayburt-98.29

62. Şanlıurfa-98.07

63. Yozgat-98.05

64. Van-97.74

65. Muş-97.73

66. Çankırı-97.53

67. Hatay-97.36

68. Ardahan-97.33

69. Adıyaman-97.29

70. Bilecik-97.14

71. Erzincan-96.97

72. Amasya-96.88

73. Iğdır-96.69

74. Düzce-96.26

75. Ağrı-96.06

76. Bitlis-95.96

77. Kars-95.84

78. Artvin-95.36

79. Hakkari-95.16

80. Siirt-94.52

81. Bingöl-94.19