Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği yeni emeklilik sistemi geliyor. Geçtiğimiz yıl hükümet tarafından kamuoyuna duyurulan esnafa erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi merakla bekleniyor. Peki, erken emeklilikte şartlar neler?

Geçtiğimiz yıl hükümet tarafından duyurulan ve milyonlarca çalışanın büyük bir ilgiyle beklediği yeni emeklilik sistemi için önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle esnafa erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik düzenlemeleri, reform niteliği taşıyan değişikliklerle birlikte hayata geçirilecek.

Esnafa erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilikle ilgili olarak yapılan iki büyük düzenleme, bu yıl içinde uygulanmaya başlanacak mı? Erken emeklilik şartları neler? Ev hanımlarına emeklilikte devletin sağlayacağı destek miktarı ne olacak? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

Milyonlarca kişi, esnafa erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik düzenlemelerini merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıl hükümet tarafından duyurulan bu önemli değişikliklerle birlikte, esnafların prim süreleri 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülecek, ev hanımlarına emeklilik imkanı tanınacak ve primlerin bir kısmını devlet karşılayacak.

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI EMİN YILMAZ AÇIKLADI

Konuyla ilgili detayları Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz aktardı. Yılmaz'ın açıklamalarına göre, hükümetin seçim beyannamesi, Orta Vadeli Program (OVP) ve Çalışma Bakanlığı'nın stratejik programı dikkatlice analiz edilmeli. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre süreç başlamış durumda. Özellikle ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar sürüyor. İlgili düzenlemenin zaman içinde netleşeceği düşünülüyor.

Yılmaz, düzenlemenin uzun vadeli bir çalışma olduğunu belirtirken, esnafa erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik düzenlemelerinin bu yıl olmasa bile önümüzdeki yıl sonuna kadar sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.

ERKEN EMEKLİLİKTE ŞARTLAR NELER?

Esnafa erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilikle ilgili olarak işe giriş tarihinin büyük önem taşıdığını belirtti. Bağkur (4/b) statüsünde olanların emeklilik prim günleri, esnaf için 9 bin gün iken, ev hanımları için 7200 gündür. Ancak, işe giriş tarihi 01.05.2008 sonrasında olan kadınlar için bu süre 9000 güne çıkmaktadır.

Emeklilikte yaş şartları ise işe giriş tarihine bağlı olarak değişmektedir. İlgili düzenleme gelirse, esnafa erken emeklilik düzenlemesinin 5 yıl süreceği ve bu süre zarfında prim ödemeleri ve emekli maaşı katkıları sağlayacağı belirtiliyor.

KİMLER ERKEN EMEKLİLİKTEN YARARLANACAK?

Esnaf kategorisinde bulunan terzi, bakkal, çay ocağı, berber gibi küçük işletmelerin yanı sıra, 5 işçi altında çalışan işverenlerin de bu kapsamda olması bekleniyor. Ayrıca, basit usul mükellefiyet şartları, büyükşehir sınırları içinde olma, kira rakamları ve çalışan sayısı gibi unsurlar, esnaf olma şartlarını belirleyecek kriterler arasında bulunmaktadır.

EV HANIMLARINA DEVLET DESTEĞİ

İsteğe bağlı sigorta priminde asgari brüt ücretin %32’si kadar prim ödenecek. Bu miktarın 3’te 1’i, yani 2.133,60 TL, Hazine tarafından karşılanacak. Her yıl asgari ücret artışına göre bu rakamların güncelleneceği belirtiliyor.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİKTE YAŞ ESNETİLECEK Mİ?

Emin Yılmaz'a göre, çocuk sayısına göre esneme yapılması bekleniyor. Yıpranma payı uygulaması gibi, yaş ve prim indirimleri ev hanımlarına avantaj sağlayacak.

Tüm bu detaylar, hükümetin çalışma hayatı ve sosyal güvenlik düzenlemeleri konusundaki adımlarının bir yansıması olarak gözlemlenirken, detayların zaman içinde netlik kazanması bekleniyor.