Ocak ayı değeri olan merhamet ve farkındalık bilinci oluşturmak amacıyla Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi ÇEDES projesi kapsamında sadece öğrencilerin katılımıyla Türkiye'nin ilk eylemi olma özelliği taşıyan etkinlik yapıldı. Etkinliğe 13 okuldan yaklaşık 2 bin öğrenci katılım gerçekleştirildi.

Etkinlikte Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Zeynep Ebrar Kumral konuşma yaptı.

Kumral yapmış olduğu konuşmada, “Hepimizin bildiği gibi Filistin’de 3 aya yakın bir süredir çocuk, kadın, genç, ihtiyar demeden devam eden bir soykırım, bir katliam var. Her geçen dakika hatta her geçen saniye şehit edilen kardeşlerimizin sayısı artmaya devam ediyor. Okullar, hastaneler, yaşlı bakım evleri, sığınma kampları tüm dünyanın gözü önünde acımasızca bombalanıyor. Hiç kimse şunu unutmasın ki orada şehit edilenlerin hepsi bir can, bir ana, bir baba, bir çocuk ve hepsi bizim kardeşimizdir. Birileri bizlere bu yaşananları unutturmaya, gündemimizden uzaklaştırmaya çalışırken; Bizler Değerler Kulübü öğrencileri olarak unutmuyoruz ve kardeşlerimizin yanındayız diye, zulme sessiz kalan zulmü yapan gibidir diyerek buradayız" dedi.

Kumral, "Zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun diyerek, çocuklar uyurken susulur ölürken değil diyerek buradayız. Bizler Yozgat gençliği olarak şunun da farkındayız ki merhamet uzaktan bakarak acımak değil bir aksiyon işidir. Sorumluluklarının farkında olarak bunu hayata geçirme işidir. Bu yüzden burada olan ya da aramızda olmak isteyip gelemeyen arkadaşlarıma sesleniyorum: Filistinli kardeşlerimiz için şu an elimizden gelen en büyük destek olan ‘boykottan’ asla taviz vermeyelim. Ellerinde bizim din kardeşlerimizin kanı olan ve İsrail’e açıktan destek veren firmaların ürünlerini evlerimize asla sokmayalım. Bizler kendi konforumuzdan fedakarlık etmeden Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu asla iddia edemeyiz. Şimdi de bugün burada hep birlikte sesimizi duyurmak adına, Cumhuriyet Meydanı’ndan uzanabileceğimiz son noktaya kadar bir Gazze Şeridi oluşturacağız” ifadelerini kullandı.