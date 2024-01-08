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Yerköy İlçe Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Hafız Kal Yarışması’nın başvurularının başladığını duyurdu.

Yerköy İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada; “Diyanet işleri Başkanlığımızca 2024 yılında hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sunmak ve daha önce hafızlık yapmış fakat farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşlarımızın hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak amacı ile başkanlığımızda çalışmayan vatandaşlarımıza yönelik hafızlık yarışması planlanmıştır. Belirtilen şartları taşıyan vatandaşlarımız ilçe müftülüğümüze müracaat ederek yarışmaya katılabileceklerdir” denildi.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak

01 Ocak 2024 itibari ile 30 yaş üzeri olmak.

Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmıyor olmak.

Diyanet İşleri Başkanlığından emekli olmamış olmak.

Yarışma; 5 cüz, 15 cüz ve 30 cüz olmak üzere üç kategoride yapılacaktır. Her yarışmacı bir kategoriden yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya 5 cüz veya 15 cüz kategorisinden katılacak olanlar, müracaat sırasında cüz aralıklarını belirteceklerdir.

Yarışmacılar ikamet ettikleri ilden yarışmaya müracaat edeceklerdir.

Hafızlık Belge şartı aranmayacaktır.