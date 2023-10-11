Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ankara, Türkiye'nin başkenti ve hızlı tren hatlarının merkezi konumundadır. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya ve Sivas gibi büyük şehirleri birbirine bağlayan ana hatlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu hatlar, şehirlerarası seyahatleri hızlı ve rahat bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanır.

İşte Türkiye'deki bazı hızlı tren hatları ve şehirleri:

Yozgat: Yozgat Yüksek Hızlı Tren Garı, Yozgat'ın il merkezinde Divanlı Köyü'nde Divanlı Köyü Yolu üzerinde yer alan TCDD'ye ait hemzemin ana tren istasyonudur. Yozgat il merkezinin 7,5 km güneyinde yer almaktadır. Ankara - Sivas yüksek hızlı demiryolu üzerinde yer alan istasyon 26 Nisan 2023'te hizmete girmiştir.

Sivas: Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Treni ya da kısaca Ankara - Sivas YHT, 405 kilometre uzunluğundaki Ankara - Sivas güzergâhında TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Yüksek Hızlı Tren'dir.

Ankara: Türkiye'nin başkenti, hızlı tren hatlarının merkezidir ve farklı bölgelere hızlı tren bağlantıları sunar.

İstanbul: İstanbul, Ankara ile yüksek hızlı trenle bağlanmıştır ve Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı, iki büyük şehri birbirine bağlar.

Eskişehir: Eskişehir, Ankara-Eskişehir Hızlı Tren Hattı ile bu iki şehir arasında hızlı tren ulaşımı sunar.

Konya: Ankara-Konya Hızlı Tren Hattı ile Konya, hızlı tren hizmetine kavuşmuştur.

Bursa: Ankara-Bursa Hızlı Tren Projesi, Bursa'yı hızlı tren hattına entegre etmeyi hedeflemektedir.