Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:17 06:39 12:33 15:43 18:16 19:34
Akdağmadeni 05:12 06:35 12:28 15:39 18:12 19:29
Aydıncık 05:15 06:38 12:31 15:40 18:14 19:32
Boğazlıyan 05:15 06:37 12:31 15:42 18:15 19:32
Çandır 05:14 06:36 12:30 15:40 18:14 19:31
Çayıralan 05:14 06:36 12:29 15:40 18:13 19:30
Çekerek 05:14 06:37 12:30 15:40 18:13 19:31
Kadışehri 05:13 06:35 12:29 15:39 18:12 19:30
Saraykent 05:14 06:36 12:30 15:40 18:13 19:31
Sarıkaya 05:15 06:37 12:30 15:41 18:14 19:31
Şefaatli 05:17 06:39 12:33 15:43 18:17 19:34
Sorgun 05:15 06:38 12:31 15:41 18:15 19:32
Yenifakılı 05:16 06:38 12:32 15:43 18:16 19:33
Yerköy 05:18 06:41 12:34 15:44 18:18 19:35Kaynak: İleri Gazetesi