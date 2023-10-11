Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:17     06:39     12:33     15:43     18:16     19:34

Akdağmadeni    05:12     06:35     12:28     15:39     18:12     19:29

Aydıncık             05:15     06:38     12:31     15:40     18:14     19:32

Boğazlıyan         05:15     06:37     12:31     15:42     18:15     19:32

Yozgat hava durumu 11 Ekim 2023 Yozgat hava durumu 11 Ekim 2023

Çandır                 05:14     06:36     12:30     15:40     18:14     19:31

Çayıralan            05:14     06:36     12:29     15:40     18:13     19:30

Çekerek              05:14     06:37     12:30     15:40     18:13     19:31

Kadışehri            05:13     06:35     12:29     15:39     18:12     19:30

Saraykent           05:14     06:36     12:30     15:40     18:13     19:31

Sarıkaya              05:15     06:37     12:30     15:41     18:14     19:31                    

Şefaatli               05:17     06:39     12:33     15:43     18:17     19:34

Sorgun                05:15     06:38     12:31     15:41     18:15     19:32

Yenifakılı            05:16     06:38     12:32     15:43     18:16     19:33

Yerköy                05:18     06:41     12:34     15:44     18:18     19:35

Kaynak: İleri Gazetesi