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Geçen yıl Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Feyzanur Karabay'ı “Akran Rehberliği Örnek Model” olarak Sarıkaya Kaymakamlığı Namık Kemal İlköğretim Kurumu’nda okuyan öğrencileri aydınlattı.

Geçen yıl LGS’den 500 tam puan alarak Yozgat’ı gururlandıran Feyzanur Karabay mezun olduğu okula giderek diğer öğrencilere başarıya giden süreçte nasıl bir yol izlediğini aktardı.

Sarıkaya Kaymakamlığı Namık Kemal İlköğretim Kurumu tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “Geçen yıl LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alıp Türkiye Birincisi olarak bizleri gururlandıran mezun öğrencimiz Feyzanur Karabay'ı LGS sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimizle buluşturduk. Türkiye'nin en iyi liselerinden olan İstanbul Erkek Lisesi'ne yerleştirdiğimiz öğrencimiz Feyza LGS hazırlık sürecinden, sınav stresiyle başa çıkma yollarından ve ders çalışma stillerinden bahsetti. Oldukça verimli, seminer havasında geçen buluşma sınava hazırlanan öğrencilerimiz için oldukça faydalı oldu. Buluşma sonunda Okul Müdürümüz öğrencimiz Feyza'ya günün anısına teşekkür plaketi ve hediye takdim etti” denildi.