Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altundaş, AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Necmettin Doğan ve Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı katıldı.

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Akgül, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'mizde Yozgat Teşkilat Temayül Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımız partimize, ülkemize, milletimize ve Yozgat'ımıza hayırlı, uğurlu olsun. Yeni zafer parolasıyla 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için AK Kadrolar olarak hazırız. İlk günkü aşkla, inandığımız yolda, inandığımız liderimizle, durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Şahan ise toplantı sonrasında şu açıklamayı yaptı: “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetiyle Yozgat Teşkilat Temayül Toplantımızı gerçekleştirdik. AK Parti’nin Yozgat neferleri olarak; Yolumuz uzun yükümüz ağır kadrolarımızın azmiyle, başarıya olan sonsuz inancımızla ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla durmadan, yorulmadan, gece, gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Toplantımız hayırlara vesile olsun.”