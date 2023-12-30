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Yozgat’ın eski valisi Abdulkadir Yazıcı, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’a ziyaret gerçekleştirdi.

2012 yılında Yozgat Valisi olarak göreve başlayan ve 2016’da görevi sonlanan Abdulkadir Yazıcı, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Nezaket ziyaretinde bulunan Abdulkadir Yazıcı, Vali Mehmet Ali Özkan’a görevinde başarılar diledi.

ABDULKADİR YAZICI KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1984 yılında mezun olan Abdulkadir Yazıcı, Akyazı Kaymakam Vekilliği, Akkışla, Kürtün, Beytüşşebap, Ulubey, Havran, İnebolu, Bayrampaşa kaymakamlıkları ile Diyarbakır ve Edirne Vali Yardımcılığı yaptı. 2012 yılında Yozgat Valiliğine atanan Yazıcı, 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile merkeze atandı.