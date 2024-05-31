Sarıkaya Namık Kemal İlkokulu öğrencisi Türkan Irmak Gök, Kanguru Matematik Sınavı finalinde Türkiye 61’incisi oldu.

Namık Kemal İlkokulu Müdürü Abdullah Arkan, Türkiye 61’incisi olan Türkan Irmak Gök’ü makamında ağırladı.

Müdür Abdullah Arkan, başarısından dolayı Türkan Irmak Gök’ü tebrik ederek ödüllendirdi.

Müdürlük yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “3/A sınıfından öğrencimiz Türkan Irmak Gök, Kanguru Matematik Sınavı finalinde Türkiye 61’incisi olarak bizleri gururlandırdı. Okul Müdürümüz Abdullah Arkan, öğrencimizi başarısından dolayı ödüllendirdi. Öğrencimizi, öğretmenimizi ve ailemizi tebrik ediyor, öğrencimizin başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz” denildi.

Sınavla ilgili müdürlük yetkililerince yapılan açıklamada, “Kanguru Matematik Sınavı, dünya çapında 80'den fazla ülkede uygulanan ve öğrencilerin matematik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir matematik yarışmasıdır. Bu sınavın amacı, matematik sevgisini artırmak ve öğrencilere farklı matematiksel düşünme becerileri kazandırmaktır” bilgilerine yer verildi.