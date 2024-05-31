Sorgun TSO ve KOSGEB işbirliği ile 'Girişimcilik Destekleri Bilgilendirme Toplantısı' KOBİ Uzman Yardımcısı Mehmet Yaşar bir sunum yaptı.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini bilgilendirmek amacıyla, KOBİ Uzman Yardımcısı Mehmet Yaşar tarafından KOSGEB’in girişimcilere sağladığı destekler, başvuru süreçleri ve desteklenen alanlar hakkında detaylı bilgiler verildi.

10 Mayıs 2024 tarihi itibariyle üst limiti 2 milyon liraya kadar olan Girişimci Destek Programının başvuruların alınmaya başlandığını anlatan Mehmet Yaşar, “Son başvuru tarihi 28 Haziran 2024 olan destek programından, Son 1 yıl içinde işletme kuran üretim sektöründeki girişimciler İş kurma Desteğinden, 3 yıldır faaliyet gösteren işletmeler ise İş Geliştirme Desteğinden faydalanabilirler” dedi.

Yaşar, “İlçemizde girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, KOBİ ve girişimcilerin gerek başlangıç yıllarında desteklenmesi gerekse mevcut durumda sağlanan desteklerden etkin bir şekilde yararlanmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve yerel işletmelerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen programda, katılımcılar sorularını KOBİ Uzman Yardımcısı Mehmet Yaşar’a yönelterek doğrudan bilgi alma fırsatı buldular.