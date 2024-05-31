Son dönemde ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda, kira artışlarında yüzde 25 zam sınırının kaldırılabileceği belirtiliyor. Ancak, bu sınırın kesinlikle kaldırılacağına dair net bir açıklama henüz yapılmadı. Peki, yüzde 25 zam sınırı kaldırıldığında kiralarda düşüş yada yükselme olur mu?

EV SAHİPLERİ 1 TEMMUZ'U BEKLİYOR

Konutlarını kiraya vermek isteyen ev sahipleri, sabırsızlıkla 1 Temmuz tarihini bekliyor. Birçok ev sahibi, bu tarihte yüzde 25 zam sınırının kalkmasını bekliyor. Eğer yüzde 25 sınırı kalkmazsa, bazı ev sahiplerinin evlerini kiraya vermede çekinceli davrandıkları belirtiliyor. Hatta bazı evlerin dört ay boyunca boş kaldığı, ne satışının yapıldığı ne de kiraya verildiği ifade ediliyor.

YÜZDE 25 SINIRI PİYASADA ÇOK UYGULANMADI

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasının ardından kira fiyatlarında bir değişim olup olmayacağını ve 1 Temmuz sonrası piyasada kiralık daire ilanlarında artış olup olmayacağını milliyet.com.tr’ye değerlendirdi. Özelmacıklı, “2022 yılı Haziran ayında yapılan yasal düzenleme ile kira artışlarına yüzde 25’lik bir sınırlama getirilmişti. Ancak piyasada bu sınırın çok uygulanmadığını görüyoruz” dedi.

KİRACILARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YÜZDE 25'İN ÜZERİNDE ZAM YAPTI

Özelmacıklı, yakın zamanda yapılan bir ankete göre, kiracıların yaklaşık yüzde 86’sının yüzde 25’ten fazla bir oranda kiralara zam yaptığını belirtti. Ayrıca, bazı taşınmaz sahiplerinin konutlarını satma nedeniyle boş tuttuğunu, sadece kira sınırlaması nedeniyle boş tutulduğunu söylemenin doğru olmadığını ekledi.

YATIRIMCILAR VE KİRA DÜZENLEMELERİ

Özelmacıklı, yatırımcıların yüzde 25 zam sınırlaması nedeniyle konut almak istemediklerini, mal sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının artması, mevduat faizlerinin artması ve kira gelirlerinin yeterli görülmemesi gibi nedenlerin etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, ilan sitelerinde satılık verilen konutların yüzde 60’a yakınının boş olduğunu, bu ilanların dörtte birinin İstanbul’da verildiğini ve İstanbul’da ilanların yüzde 53’ünün boş konutlardan oluştuğunu ifade etti.

BOŞ TUTULAN KONUTLAR VE AİDAT GİDERLERİ

Özelmacıklı, mal sahiplerinin evlerini boş tutmasının anlamlı olmadığını, konutlar için ödenen aidatların önemli bir gider kalemi olduğunu belirtti. Bazı mal sahiplerinin konut yatırımından çıkma nedeniyle dairelerini satmayı tercih ettiklerini, kiracılar çıktığında da boş bir şekilde satmaya meyilli olduklarını vurguladı.

Sonuç olarak, yüzde 25 zam sınırının kaldırılması durumunda kira piyasasında nasıl bir değişim olacağı belirsizliğini koruyor. Ancak, mevcut koşullar göz önüne alındığında, kiralarda düşüş yerine, ev sahiplerinin konutlarını daha kolay kiraya vermesi ve piyasada daha fazla kiralık daire ilanı görülmesi beklenebilir.

Zam sınırı kaldırılırsa Yozgat’ta da fiyatların tavan yapması bekleniyor.