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TCMB, Ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kuru endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, reel efektif döviz kuru endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artarak 56,95 puana ulaştı. TCMB, Aralık ayı için TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksini ise 55,15 puandan 55,29 puana revize etti. Bu verilere göre, Türk mallarının yabancı mallar karşısındaki değeri artmış oldu. Reel efektif döviz kuru endeksinin yükselmesi, Türk lirasının değer kazandığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise Ocak ayında yüzde 0,7'lik bir artışla 86,53 puana yükseldi. Bir önceki ayın endeksi ise 85,87 puandan 85,93 puana revize edildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 44,49 puandan 45,79 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi ise 63,99 puandan 65,96 puana yükseldi. Bu veriler, Türk lirasının reel değerindeki artışın sadece yerel değil, küresel ölçekte de dikkate değer olduğunu gösteriyor.