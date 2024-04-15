15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Sürdürülebilir Turizm Odaklı Otelcilik Hizmetleri" eğitimi verilmeye başlandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın özellikle üzerinde durduğu ve 8 gün boyunca verilmeye devam edecek olan "Sürdürülebilir Turizm Odaklı Otelcilik Hizmetleri" eğitiminde müşteri memnuniyeti sosyal davranış kuralları ve özellikle misafir ve insan ilişkileri konuları işlenecek.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen Doç. Dr. İrfan Mısırlı tarafından turizm işletmelerinin yönetici ve personeline yönelik Sürdürülebilir Turizm Odaklı Otelcilik Hizmetleri Eğitimi hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, bilgi verdi.

Müdür Hüseyin Çiftçi tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat ve ilçelerinde bulunan tüm turizm işletmelerinin yönetici ve personeline yönelik ‘Sürdürülebilir Turizm Odaklı Otelcilik Hizmetleri’ eğitimi Doç. Dr. İrfan Mısırlı tarafından verilecek olup, söz konusu eğitime Yozgat il sınırları içerisinde bulunan konaklama tesislerinin personel ve yöneticileri katılacaktır. 8 gün sürecek olan eğitim Doç. Dr. İrfan Mısırlı tarafından verilecek seminerde konukla iletişim müşteri memnuniyeti sosyal davranış kuralları ve özellikle misafir ve insan ilişkileri konuları üzerinde durulacak” ifadelerine yer verildi.