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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısı ve Ahmet Şafak Konseri gerçekleştirilecek.

3 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan MHP Yozgat Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısı ve Ahmet Şafak Konserine MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, tüm halkı davet etti.

MHP Yozgat Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısı ve Ahmet Şafak Konseri 3 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’da Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda yapılacak.

Tüm halkı davet eden İl Başkanı Irgatoğlu, “Yozgat için canla başla çıktığımız bu yolda sanatçımız Ahmet Şafak'ın konseriyle renklendireceği Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantımızda tüm halkımızı aramızda görmekten onur duyarız. Hem Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantımızı gerçekleştireceğimiz hem de sanatçımız Ahmet Şafak'ın sahne alacağı programımıza tüm halkımız davetlidir. Bismillah deyip başladık. 31 Mart akşamı elhamdülillah diyerek bitireceğiz. Teşkilatlarımız hazır, adaylarımız hazır” dedi.