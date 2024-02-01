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SPK 2024’ün ilk halka arzlarını açıkladı. Halka arz edilecek iki şirketten biri de Bor Şeker oldu. Vatandaşlar tarafından 2024’ün ilk halka arzlarından biri olan Bor Şeker merak edildi. Peki, Bor Şeker ne iş yapar, sahibi kim, halka arz ne zaman?

SPK, 2024'ün ilk halka arzlarını duyurdu; Bor Şeker, halka arz edilecek şirketler arasında yer alıyor. Bor Şeker'in 2024'ün ilk halka arzlarından biri olması, vatandaşlar arasında büyük ilgi uyandırdı. Bor Şeker'in iş alanı, sahibi ve halka arz tarihi merak konusu oldu.

BOR ŞEKER: TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ÇATISI ALTINDA

Bor Şeker, Türkiye Şeker Fabrikaları'nın bünyesinde 1983 yılında kuruldu. Niğde'de faaliyet gösteren şirket, 2018'de DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından özelleştirme kapsamında devralındı. Bor Şeker, 2020'de gerçekleştirdiği yatırımlarla bünyesine 40 ton/h buhar kazanını ekledi. Şirketin pancar yıkama tesisi ise 2023 itibariyle 10.000 ton/gün kurulum seviyesine ulaştı. 5 il, 10 ilçe ve 53 köydeki pancar üreticisi çiftçilerden temin ettiği hammadde ile toz şeker, küp şeker gibi ürünler üretiyor.

BOR ŞEKER'İN SAHİPLERİ VE ORTAKLIK YAPISI

Bor Şeker'in ortaklık yapısında yüzde 50'si Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na aitken; diğer ortaklar Emir Haktan Dişli, Sadık Enes Dişli, Eren Ali Dişli ve Handan Dişli olarak biliniyor.

HALKA ARZ FİYATI VE BEKLENTİLER

Bor Şeker'in halka arz fiyatı 26,54 TL olarak belirlendi, ancak SPK tarafından halka arz tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 29,17 olarak planlanıyor. Halka arzın büyüklüğü ise 1,85 milyar lira olarak öngörülüyor. Bor Şeker'in halka arzı, iş dünyası ve yatırımcılar arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda.