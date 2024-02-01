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Trafikte sürücülerin hayatını kolaylaştıran bu uygulama, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" ile gerçekleşiyor. Uygulama, T.C. kimlik kartınıza sürücü belgesi bilgilerinizi entegre etme olanağı tanıyor. Bu sayede sürücüler, artık yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu olmadan trafikte seyahat edebiliyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, uygulama kapsamında T.C. kimlik kartına sürücü belgesi bilgilerini taşıyanların sayısı 6 milyon 275 bine ulaşmış durumda. Bu yenilikçi adım, sadece vatandaşların yaşamını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda trafikte belge taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırarak günlük hayatı pratikleştiriyor.

Uygulama, 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilmiş ve yeni tip sürücü belgesi bilgileri, elektronik kimlik kartları üzerindeki çip aracılığıyla entegre edilmiştir. Bu sayede sürücüler, yanlarında sadece yeni tip kimlik kartını taşıyarak trafik kurallarına uyum sağlayabiliyorlar.

Yeni tip sürücü belgesine ve yeni nesil kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, bu avantajlı uygulamadan faydalanmak için nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Başvuru süreci ücretsiz olup, sürücülerin bu imkandan yararlanmaları oldukça basittir.

Ehliyet detaylarınızı kimlik kartınıza entegre etmek için "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından faydalanmak için başvuruda bulunmayı unutmayın. Bu pratik adım ile araç sürmek artık daha kolay ve kullanıcı dostu hale geliyor. Geç kalmadan nüfus müdürlüklerine başvurarak, bu avantajlı uygulamadan siz de yararlanabilirsiniz.