Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından "Canva Tasarım Eğitimi" düzenlendi.

Eğitim ile gençler, sosyal medya tasarımları yapmayı, içerikler için görseller oluşturmayı, afiş, duyuru ve posterlerin tasarımını yapmayı, sunum hazırlamayı ve daha birçok şeyi öğrendiği söylendi.

CANVA NEDİR?

"Canva" programı ücretsiz bir web tabanlı tasarım uygulamasıdır. Canva; infografik, poster, logo, sosyal medya gönderileri, sunum, davetiye, kart ve reklam gönderileri gibi daha birçok şeyi profesyonel bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olmaktadır. Canva programı özellikle kişisel ve kurumsal içerikleri oluşturma ve sosyal medya reklamları için sıklıkla tercih edilmektedir. Canva’nın çok tercih edilme arasında hızlı şekilde tasarım yapma imkanı vermesi ve her çeşit kategoride şablon oluşturabilmesi gibi nedenler yer almaktadır. Bu eğitim programı ile katılımcılara, Canva’yı, eğitim amaçlı kullanmak üzere kullanabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Canva Tasarım eğitimi ile tasarım bilginiz olmasa dahi sıfırdan başlayarak tüm Canva araçlarını kullanmayı öğrenebilir, her formatta içerik üretebilir logo-broşür-kartivizit ve CV gibi kurumsal kimlik materyallerini hızlıca oluşturabilir, sosyal medya için tasarım yapabilir, fotoğraf ve video düzenleme konuların öğrenebilirsiniz.

Canva Eğitimi'ne katılan gençler; sosyal medya tasarımları yapmayı, içerikler için görseller oluşturmayı, günlük, aylık, yıllık planlayıcı tasarımları yapmayı, logo tasarımı yapmayı, afiş, duyuru ve posterlerin tasarımını yapmayı, animasyonlu görsel tasarımı yapmayı, CV tasarımı yapmayı, davetiye oluşturmayı, kartvizit tasarlamayı, sunum hazırlamayı ve daha bir çok şeyi öğrendi.

Canva Eğitimi Sorgun'da gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak yapılan eğitimi başarıyla tamamlayanlara katılım belgesi verildi.