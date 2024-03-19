Trendyol'un Ramazan hediye kampanyasıyla ilgili doğruluk soruları ortaya çıktı. Sosyal medya platformlarında, vatandaşlar Trendyol linki üzerinden Ramazan hediyeleri sunulup sunulmadığını sorguluyor. Bazı kullanıcılar, linki tıkladıktan sonra farklı bir foruma yönlendirildiklerini belirtiyorlar. Bu durum, vatandaşların Trendyol'un Ramazan hediye kampanyasının gerçekliğini sorgulamalarına neden oldu.

Trendyol'un Ramazan hediyeleri kampanyasının doğruluğuyla ilgili şüpheler artıyor. Bazı vatandaşlar, Trendyol linkine tıkladıktan sonra verilen hediyelerin geçerliliğini araştırıyorlar. Ancak, linki tıklayanlar, üç deneme hakkıyla karşılaşıyor ve altı kutudan birini seçmeleri isteniyor. Seçilen kutuda çıkan ödül, farklı hediyeler olabiliyor. Ancak, hediyeyi almanın bir şartı olarak, kullanıcıların bu gönderiyi WhatsApp üzerinden en az 20 kişiye paylaşmaları isteniyor. Paylaşım yapılmadan önce, kullanıcılar bir forumla karşılaşıyorlar.

Trendyol'un resmi bir duyurusu olmamasına rağmen, site üzerinde bu Ramazan hediye kampanyasına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Trendyol, İstanbul merkezli Türkiye'nin ilk decacorn şirketi olarak bilinen bir e-ticaret platformudur. 2010 yılında giyim ürünleri satışıyla başlayan Trendyol, zamanla pazar yeri formatına geçerek farklı kategorilerde, farklı satıcılar aracılığıyla geniş bir ürün yelpazesi sunmaya başlamıştır.