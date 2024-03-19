Yunanistan, Ege Denizi'ndeki adalarına Türkiye'den 1,5 milyon turistin kapıda vize uygulamasıyla gelmesini bekliyor. Şimdiden 30 binden fazla kişinin rezervasyon yaptırdığı açıklandı.

Yozgatlı turistler, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarında bir haftalık tatil için kapıda vize alabilecekler. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, "kapıda vize" uygulamasının 30 Mart'ta başlaması planlanırken nisan ayına ertelendiğini, ancak bu sayede iki ülke halklarının daha da yakınlaşacağına inandığını belirtti. Yunanistan Parlamentosu'na sunulan bir soru önergesine yanıt veren Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Türk turistlere yönelik hızlı vize programının gecikmesinin nedenlerini açıkladı.

Gerapetritis, diğer adaların da programa dahil olma taleplerinin olduğunu ancak Şengen kısıtlamaları sebebiyle "kapıda vize" uygulamasının sınırlı kalacağını ifade etti.