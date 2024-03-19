Türkiye’de ihtiyaç duyulan alanlarda yetişmiş insan kaynağını artırmak amacıyla hayata geçirilen Sektör Kampüste Programı sektör çalışanları ile üniversite öğrencilerini bir araya getirerek, üniversite öğrencilerinin güncel bilgileri sektördeki profesyonellerden öğrenebilmesine imkân sağlarken, üniversite-sanayi işbirliklerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Çalışma alanları doğrultusunda güncel bilgilerle donatılmış insan kaynağı yetiştirmek için Türkiye’nin önde gelen firmaları tarafından üniversitelerde MTH koduyla kredili olarak açılan dersleri kapsayan Sektör Kampüste Programı, gelişen teknolojilere yönelik ihtiyaç duyulan yetkinlikleri uygulamalı çalışmalarla geliştirmek için iş dünyası ile iç içe bir eğitim modeli geliştirilmesi ve iş dünyasının üniversitelerin içine dahil edilmesiyle kurumların karşılıklı olarak gelişimlerine katkıda bulunacak. Program sayesinde öncü firmalarla birebir iletişimde olan öğrenciler için staj ve kariyer olanaklarına ulaşım kolaylığı sağlanacak. Sektör Kampüste Programı ile öğrenciler henüz üniversitedeyken, sektörden yetkin kişilerle bir araya gelerek iş dünyasında hızla gelişen, değişen bilgilere uyum sağlayarak ulaşabilecek ve aldıkları dersler ile iş hayatına hazırlanacaklar.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Milli Teknoloji Akademisi çatısı altında bulunan Sektör Kampüste Programı'nın Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini ve geliştirilmesini amaçladığını söyledi.

Bozok Üniversitesinde 2023-2024 Bahar Döneminden itibaren yürütülmeye başlanan Sektör Kampüste programı kapsamında eğitimlerin başladığını belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Ülkemizin önde gelen kuruluşları ve firmalarından sektör uzmanları ile öğrencilerimiz ilk buluşmalarını gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen ‘Sektör Kampüste’ programı, çalışma alanları doğrultusunda güncel bilgilerle donatılmış insan kaynağı yetiştirmek için firma uzmanları tarafından üniversitelerde MTH koduyla kredili olarak açılan uzaktan senkron dersleri kapsamaktadır. Gelişen teknolojilere yönelik ihtiyaç duyulan yetkinlikleri uygulamalı çalışmalarla geliştirmek için iş dünyası ile iç içe bir eğitim modeli geliştirilmesi ve iş dünyasının üniversite içine dahil edilmesiyle firma ve üniversitelerin karşılıklı olarak gelişimlerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bu program sayesinde teknoloji üreten firmaların yetkin personelleri üniversitelerde ders vererek hem teknolojik hem de kendi mesleki deneyimlerini öğrencilerimize aktarıyorlar. Program sayesinde öncü firmalarla birebir iletişimde olan öğrenciler için staj ve kariyer olanaklarına ulaşım kolaylığı sağlanarak istihdam için önemli bir fırsat yaratacak, ayrıca firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını doğrudan yetiştirebilmesi ve istihdam edebilmesi için bir imkân sağlayacak. Türkiye’nin önde gelen markalarının yer aldığı Sektör Kampüste programının paydaşı olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.