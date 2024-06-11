Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Mayıs ayı itibarıyla trafik sigortasında yeni bir dönem başladı ve sigorta primlerinin artış oranları, hasar maliyet endeksine göre belirlenmeye başlandı. Temmuz ayı için güncel oranlar da açıklandı. Ortalama bir hususi araç için sigorta bedeli ne kadar? Sigorta uzmanları, kasko yaptırmak için en ideal tarihi açıkladı. İşte detaylar...

TEMMUZ AYI ARTIŞ ORANI YÜZDE 3.5

Trafik sigortasında prim artışları aylık olarak belirleniyor. 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak artış oranı yüzde 3.5 olarak belirlendi. Peki, trafik sigortasında iyi sürücü ile kötü sürücü arasında fark ne kadar oldu? Ortalama bir hususi otomobil için ne kadar ödeniyor? Son dönemde kasko fiyatlarında bir düşüş yaşandığı da gözleniyor. Kasko yaptırmak için haziran ayı en ideal zaman mı?

SİGORTA UZMANI DETAYLARI AÇIKLADI

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Bağcı, “Trafik sigortası prim artışları maliyet endeksine göre belirlenecekti. Yani araç fiyatlarındaki artışa, parça fiyatlarındaki artışa, onarım maliyetlerine bakılacaktı. Bununla ilgili TÜİK’in verileri baz alınıp trafik sigortasında bunun ortalamasına göre maliyet çıkarılıp fiyat artışları buna göre belirlenecekti" dedi.

SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN İTİRAZLAR

Haziran ayı için yüzde 3.5 oranında artış yapılmıştı. Temmuz ayında da aynı oranda artış belirlendi. Sigorta şirketleri, bu artış oranlarının yetersiz olduğunu belirterek itiraz ediyor. "Sadece enflasyon yüzde 75, yüzde 3.5 seviyesi düşük. Biz yüzde 140 oranında zarar ediyoruz" diyorlar.

KÖTÜ SÜRÜCÜLER SİGORTA YAPILMAK İSTENMİYOR

Bağcı, "Sigorta şirketleri kötü sürücüleri sigorta yapmaktan kaçınıyor. Yılda 3’ten fazla kaza yapan sürücüler var. Şu anda 22 milyon hiç kaza yapmayan sürücü var. 1.2 milyon civarında ise 1 ve üzeri hasar yapan sürücüler bulunuyor. İyi sürücüler, 'Biz kötü sürücülerin primini ödüyoruz. Ben 20 yıldır hasar yapmıyorum. Yüzde 50 hasarsızlık indirimine ulaşmama rağmen neden 16 bin TL trafik sigortası ödüyorum' diyor. Kötü sürücüyü finanse etmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

PRİM ARTIŞLARININ SERBESTLEŞMESİ TARTIŞMASI

Sigorta şirketleri, trafik sigortası primlerinin serbest tarifeye geçmesi gerektiğini savunuyor. Bu durumda kötü sürücülerden daha fazla prim alınabilecek, iyi sürücülere ise indirim yapılabilecekti. Ancak Tüketici Konfederasyonu, iyi sürücülere taban fiyat uygulanması gerektiğini ve kötü sürücülerde tavan fiyatın yükseltilebileceğini savunuyor.

ORTALAMA ARAÇ SİGORTA BEDELİ

Şu anda ortalama hususi bir araç satın alan kişi, 4’üncü kademeden yani ilk kez sigorta yaptıracaksa 9560 TL trafik sigortası bedeli ödüyor. İlk kez sigorta yaptıracak bir elektrikli araç sahibinin ödeyeceği trafik sigortası bedeli ise ortalama 8604 TL civarında.

KASKO YAPTIRMAK İÇİN EN İDEAL AY HAZİRAN

Bağcı, kasko fiyatlarında indirimlerin haziran ayında devam ettiğini ve kasko poliçesi yaptırmak için en iyi ayın haziran olduğunu belirtti. "Araç maliyetlerinde temmuz başında artış bekleniyor, bu da kasko fiyatlarını yukarıya çekecektir. Haziran ayı kasko yaptırma ayıdır" dedi.

Bu bilgiler ışığında, araç sahiplerinin trafik sigortası ve kasko poliçeleri için dikkatli planlama yapmaları gerektiği ortaya çıkıyor. Fiyatlardaki değişiklikler ve uzmanların önerileri doğrultusunda en uygun zamanı belirlemek, tasarruf sağlayabilir.