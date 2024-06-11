Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:11     05:05     12:45     16:43     20:16     22:02

Akdağmadeni    03:07     05:01     12:41     16:38     20:11     21:56

Aydıncık             03:06     05:02     12:44     16:41     20:15     22:02

Boğazlıyan         03:13     05:05     12:44     16:40     20:12     21:56

Çandır                 03:12     05:04     12:43     16:39     20:11     21:55

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Çayıralan            03:11     05:03     12:42     16:38     20:11     21:55

Çekerek              03:06     05:02     12:43     16:40     20:14     22:01

Kadışehri            03:05     05:01     12:42     16:39     20:13     21:59

Saraykent           03:09     05:03     12:43     16:39     20:13     21:58

Sarıkaya              03:11     05:04     12:43     16:40     20:13     21:57

Şefaatli                03:13    05:06     12:46     16:42     20:15     22:00

Sorgun                03:09     05:04     12:44     16:41     20:14     22:00

Yenifakılı            03:14     05:06     12:45     16:41     20:13     21:57

Yerköy                03:13     05:07     12:47     16:44     20:17     22:02

Kaynak: Haber Merkezi