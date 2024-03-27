TOKİ, Nisan ve Mayıs 2024 dönemlerinde gerçekleştireceği kampanyalarla dikkatleri üzerine çekiyor! Bu kampanyalar kapsamında 6 şehirde toplamda 2 bin 435 yeni konut müjdesi veriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştireceği projelerle 2 bin 435 yeni konut inşa edecek. Yeni projeler, Türkiye genelinde 6 şehirde hayata geçirilecek.

TOKİ'nin Nisan ve Mayıs projeleri kapsamında Şanlıurfa, Çankırı, Ankara, Karabük, Erzincan ve Kütahya'da toplam 2 bin 435 konut yer alacak. Şanlıurfa'da 246, Çankırı'da 116, Ankara'da 545, Karabük'te 866, Erzincan'da 214 ve Kütahya'da ise 448 konut inşa edilecek.

Yeni projeler arasında, Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 1. Bölüm, Çankırı İli Korgun İlçesi Doğu ve Uludağ Mahalleleri 3. Etap, Ankara İli Gölbaşı İlçesi Gerder Mahallesi, Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi, Erzincan İli Refahiye İlçesi Camiişerif Mahallesi ve Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Moymul Mahallesi gibi önemli projeler bulunuyor.

TOKİ'nin bu projeleri, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. İnşaat çalışmalarının başlamasıyla birlikte, konut ihtiyacı olanlara modern ve güvenilir konutlar sağlanacak.