İŞKUR Kırıkkale şubesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 400 işçi farklı kurumlarda istihdam edilecek. İl genelindeki istihdam dağılımı şu şekilde planlandı: Kırıkkale Valiliği'ne bağlı kurumlarda temizlik, çevre düzenlemesi, bakım onarım işleri için 166 kişi; Kırıkkale İl Özel İdaresi'nde 39 kişi; Bahşılı Kaymakamlığı'nda 9 kişi; Balışeyh Kaymakamlığı'nda 21 kişi; Çelebi Kaymakamlığı'nda 13 kişi; Delice Kaymakamlığı'nda 54 kişi; Keskin Kaymakamlığı'nda 70 kişi ve Sulakyurt Kaymakamlığı'nda 28 kişi olmak üzere toplamda 400 kişi istihdam edilecek.

400 İşçi Alımı İçin Başvuru Koşulları

Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirlendi:

Başvuran adayların 19 yaşından büyük olması,

27 Eylül 2017 tarihinden sonra TYP'den toplam 9 ay yararlanmamış olmaları,

AKS sistemine göre aynı hanede toplam gelirin asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması,

Açık öğretim dışında öğrenci olmamaları,

Emekli veya malul aylığı almamaları gerekmektedir.

Ayrıca, aynı hanede sadece bir kişinin TYP'den yararlanabileceği ve başvuru yapılan tarihte işsiz olunması gerekmektedir.

Başvurular 25 Mart 2024 ile 29 Mart 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Seçilen adaylar 15 Nisan'da işe başlayacak ve işleri 14 Ekim 2024 tarihinde sona erecektir.