Belediye tarafından çocuk tiyatrosu gerçekleştirildi. 'Bu Rüya Bizim' ve 'Tarçın ve Annesi’ adlı oyun ve vantrolog gösterisi Sorgunlular tarafından oldukça yoğun ilgi ile gördü.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Çocuk tiyatrosu 'Bu Rüya Bizim' oyunu, vantrolog gösterisi 'Tarçın ve Annesi'. Kapalı Gişe dedikleri bu olsa gerek. Miniklerimiz mutlu, salonumuz tıklım tıklım. Herkese teşekkür ederiz. Katılımlarından dolayı çocuklarımıza ve ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. İlçemize de böyle güzellikler yakışır. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak az diye düşünüyorum. Onlara sahip çıkar iyi bir gelecek hazırlarsak onlar bizim umudumuz olurlar” dedi.

Minik öğrencilerin izleyici olarak katıldığı çocuk tiyatrosu 'Bu Rüya Bizim' oyunu, vantrolog gösterisi 'Tarçın ve Annesi' büyük ilgi gördü.

SALONU DOLDURDULAR

‘Bu Rüya Bizim’ isimli tiyatro oyununun yanı sıra ‘Tarçın ve annesi’ isimli vantrolog kukla gösterisi yapıldı. Oyuna ilgi oldukça fazlaydı.

Oyun bitişinde çocuklara dağıtılmak üzere balonlar hazırlandı. Melike Aslı Arslan