Sorgun İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından çiftçilere hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Yozgat ve ilçelerinde tarımsal faaliyetler oldukça önem taşıyor. Özellikle son dönemde yaşanan gıda stok sıkıntısı nedeniyle üretimin önemi artarken üretici konumundaki çiftçilere de çeşitli destekler verilmeye devam ediyor. Sorgun ilçesinde de üretime destek verilirken çiftçilere tohum dağıtımı yapıldığı aktarıldı.

Yazlık ekim yapılabilecek alanların ve tüm ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması amacıyla çiftçilere dağıtılan tohumlar toprakla buluşarak tarıma katkı sağlayacak. Ahmet Ayverdi