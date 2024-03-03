Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), ocak ayına ait ithalat ve ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı. İhracatta un, ithalatta ise buğday en yüksek hacimde işlem gören ürünler olarak dikkat çekti. Ocak ayında 137 milyon dolar değerinde un ihraç edilirken; buğday ithalatı ise 186,9 milyon dolara ulaştı.

TGDF'nin Dijital Veri Paneli sonuçlarına göre, tarım, gıda ve içecek sektörü ocak ayında toplamda 2,17 milyar dolarlık ihracat ve 1,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İhracatta lider konumda olan ürün, 137 milyon dolarla un oldu; bunu 131,7 milyon dolarla fındık içi ve 91,7 milyon dolarla mandalina takip etti. İthalatta ise buğday 186,9 milyon dolarla ilk sıradayken; onu 170,4 milyon dolarla soya fasulyesi ve 87,1 milyon dolarla sığır izledi.

TGDF Dijital Veri Paneli'ne göre, ocak ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,63 artışla 2,17 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 16,77 azalarak 1,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. İhracatta ilk sırayı alan un, toplam ihracatın yüzde 14'ünü oluşturdu. İthalatta ise en fazla talep gören buğday, soya fasulyesi ve sığır ürünleriyle birlikte toplam ithalatın yüzde 28,2'sini oluşturdu.

Sektör bazında incelendiğinde, ocak ayında en fazla ihracat yapan sektör 262 milyon dolarla şeker ve şekerli mamuller olurken; onu 248 milyon dolarla yaş meyve, 230 milyon dolarla sert kabuklu meyveler, 169 milyon dolarla balıkçılık ve su ürünleri, ve 138 milyon dolarla un izledi. Aynı dönemde en yüksek ithalat ise 439 milyon dolarla hayvan yeminde gerçekleşirken; bu sektörü 220 milyon dolarla bitkisel yağ, 215 milyon dolarla un, 96 milyon dolarla kakao ve çikolata, ve 89 milyon dolarla canlı hayvan ticareti takip etti.