TÜİK’in açıkladığı son verilere göre Yozgat’ta toplam 13 sinema salonunda bin 531 koltuk bulunuyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu sinema salonlarında toplam 223 film gösterime sunuldu. Bunun 144’ü yerli film, 79’u ise yabancı film oluşturdu. Gösterime sunulan bu 223 filmde Yozgatlıların tercihi daha çok yerli filmler oldu. 2022 yılında sinema salonlarının yolunu tutan 107 bin 466 seyircinin 75 bin 135’i yerli filmleri, 32 bin 331’i ise yabancı filmleri izledi.

YERLİ FİLM SAYISI YÜZDE 159,2 ARTTI

Gösterilen film sayısı bir önceki yıla göre Türkiye’de yüzde 107,9 artarak 55 bin 56 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 159,2 artarak 25 bin 869 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 76,9 artarak 29 bin 187 oldu. Ahmet Ayverdi