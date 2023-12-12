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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, telefon kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir değişikliğe imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte önemli bir düzenleme yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte değişikliğe gitti.

Değişiklik kapsamında, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde yer alan "kesintisiz yedi yıl" ifadesi, "son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl" olarak değiştirildi.

Bu değişiklikle birlikte, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan karar ile elektronik haberleşme şebekelerinden 7 yıl süreyle hizmet almayan cihazların bağlantısının kesilme süresi 1 yıla indirilecek.

Kullanılmayan, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş veya başka cihazlara kopyalanmış cihazlar, resmi gazetede yayımlanan yeni karara göre siyah listeye alınacak.

Bu cihazların iletişim bağlantısı 24 saat içinde kesilecek ve cihaz bilgileri siyah listeye dahil edilecek.

Siyah listeye alınan bir cihazın, bir abone numarası ile tekrar kullanılabilmesi için, GSM operatörü tarafından yapılan bildirim sonrasında cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilecek.

Bu talep önceden cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabiliyordu.

Ayrıca, siyah listeye alınan bir cihazın son kullanıcısının bilgileri ile BTK kayıtlarındaki bilgilerin uyuşmaması durumunda, cihazın IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi, cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabilecek.

Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının tasfiye veya terkin edilmiş olması durumunda, gerekli bilgi ve belgeler tamamlanarak BTK'ya başvuru yapılabilecek.