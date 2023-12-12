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Donanımhaber'den elde edilen bilgilere göre, Google, Podcasts servisini kapatmadan önce, kullanıcılara geçiş sürecinde destek sağlamak amacıyla bir taşıma aracını kullanıma sundu.

Eylül ayında Google, Podcasts servisinin kapatılacağını duyurmuştu. Şimdi ise Google Podcasts'in sonlandırılacağı kesin tarih açıklandı ve aynı zamanda kullanıcıların mevcut podcast aboneliklerini taşıma aracı ile kolayca YouTube Music'e aktarmalarına olanak tanıyan bir taşıma aracı da kullanıma sunuldu.

Google Podcasts'in kapatılma tarihi Nisan 2024 olarak belirlendi. Kullanıcılar, taşıma aracıyla Google Podcasts'teki mevcut podcast aboneliklerini hızlı bir şekilde YouTube Music'e aktarabilecekler. Ancak, bu geçiş aracı şu anda sadece Amerika'daki kullanıcılar için erişilebilir durumda bulunuyor.

GOOGLE PODCASTS, NİSAN 2024’TE KAPATILIYOR.

Google Podcasts uygulamasının Nisan ayında kapanmasına rağmen, Amerika'daki kullanıcılar Mart 2024'e kadar podcastlerini dinlemeye devam edebilecekler. Ayrıca, hem taşıma işlemi hem de abonelik dışa aktarımı Temmuz 2024'e kadar mümkün olacak. Kullanıcılar, aboneliklerini Ağustos 2024'e kadar, istedikleri bir podcast uygulamasında OPML dosyası olarak aktarabilecekler, bunu podcast.google.com/settings adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Google, Podcast'lerin zaten YouTube üzerinden dinlenebildiğini belirtiyor ve yakın bir gelecekte YouTube Music'in kullanılabildiği tüm ülkelerde podcast'lerin dinlenebileceğini vurguluyor. Kullanıcılar, ücretli üyeliğe geçmeden podcast'leri arka planda dinleyebilecek, indirebilecek ve ses ile video arasında kolayca geçiş yapabilecekler.