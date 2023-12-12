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Türkiye genelinde hafta içerisinde ılıman bir hava yaşanırken, hafta sonu Yozgat ve çevresinde kar yağışları ve soğuk hava etkili olacak.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İç Anadolu bölgesindeki illeri kapsayan önemli bir duyuru yaparak, hafta sonunda bu illerde hava sıcaklıklarının 8 ila 9 derece birden düşeceğini bildirdi.

Vatandaşlar, Şen'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bu flaş haberi dikkate alarak, hafta sonu meydana gelecek olan hava olaylarına karşı hazırlıklı olmalı.

Şen'in açıklamalarına göre, Pazar günü Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 8-9 derece sıcaklık düşüşü yaşanacak. Özellikle Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Afyon ve Ankara gibi illerde kar yağışı bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin doğusundan başlayarak İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerine kadar yayılacak olan bu soğuk hava dalgası, halkın günlük yaşamını etkileyebilir.