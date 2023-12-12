Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altınla ilgili önemli bir adım attı. Altın piyasasında değişiklik yapılmasına karar verildi ve artık altın alımlarında bildirim zorunlu hale getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), altın rezervlerini artırmak ve seçimlere sayılı günler kala altın piyasasını dengelemek amacıyla önemli bir adım attı.

Özellikle son 2 yılda cari açıkla mücadele etmek adına altın ithalatının kontrol altına alınması için çaba harcanıyor. Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomik önlemlerini devreye aldı.

Bakanlık, paylaştığı dış ticaret verilerinde Türkiye genelindeki cari açığın 8 ayda 58.5 milyar dolara çıkmasının en önemli nedeninin, işlenmemiş altın ithalatının 22 milyar 776 milyon dolarlık kısmını oluşturduğunu vurguladı.

2023'ün sonuna yaklaşırken altın, 34 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yıl sonunda 30 milyar doları aşması bekleniyor.

Önceki dönemde Türkiye genelinde altın ithalatında bildirim şartı aranmıyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, aldığı hızlı kararla bundan sonra altın ithalatlarında bildirim şartı getiriyor.

Altın ithalatındaki bu değişikliğin piyasaları nasıl etkileyeceği konusunda uzmanlar, altın piyasasının kriz riskine dikkat çekerek vatandaşları uyarıyor.