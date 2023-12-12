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Yozgatlıları ilgilendiren açıklamada uzmanlar, “Özellikle insanların sosyal medyada sahip olduğu olumlu bulduğu ve ne kadar iyi ilişkilerin olduğu, ne kadar iyi yaşamların olduğu ile ilgili daha sık paylaşımlarının olması insanların kendilerini diğerleriyle kıyaslamalarına yol açıyor" dedi.

Sosyal medya platformlarının sürekli kullanımının insanların psikolojik sağlığı üzerinde etkilerinin olmasından endişe duyduklarını belirten uzmanlar, sosyal medyanın kaygı, depresyon ve yalnızlık gibi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Sosyal medyanın fazla kullanımının insanları kişiler arası ilişkilerinde bozulmalara yol açabileceğini ve özellikle gençlerde ve çocuklarda sosyal medya kullanımının çok sınırlı olması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, sosyal medya kullanımının pandemi ile birlikte arttığını, vatandaşların sosyal medya kullanırken ekran sürelerine dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Sosyal medyanın insanlar üzerinde etkisinin oldukça geniş olduğunu belirten uzmanlar, şöyle konuştu: "Başta insanların sosyal medya kullanımıyla birlikte iletişim şekillerinin değiştiğini ve bu platformların insanlar arasındaki bağlarını güçlendirdiğini görebiliyoruz. Ancak sürekli kullanımın insanların psikolojik sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili yapılan çalışmalarda ciddi endişeler var. Özellikle insanların sosyal medyada sahip olduğu olumlu bulduğu ve ne kadar iyi ilişkilerin olduğu, ne kadar iyi yaşamların olduğu ile ilgili daha sık paylaşımlarının olması insanların kendilerinin diğerleriyle kıyaslamalarına yol açıyor. Bu kıyaslamalarda da kendi yaşam standartlarında, kendi sahip oldukları kaynaklarla ilgili çelişki yaşamalarına yol açabiliyor ve buda çeşitli ruhsal zorluklara yola açmış durumda. Aynı zamanda sosyal medyanın fazla kullanımı da insanları kişiler arası ilişkilerinde bozulmalarına yol açabilir."

“GENÇLER VE ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYADAN UZAK DURMASI GEREKİYOR”

Sosyal medya kullanımına bağlı insanların algı hızlarında ve konsantrasyonunda ciddi zorlukların ortaya çıktığını kaydeden uzmanlar, “Özellikle gençlerde ve çocuklarda sosyal medya kullanımının çok sınırlı olması gerekiyor. Sadece sosyal medya platformlarının değil, aynı zamanda ekran süresinin de çok sınırlı olması gerekiyor. Ekran süresinin kullanımının sıklığı ve ne için kullanıldığı da çok önemli. Sadece çocuk ve ergenler için değil aynı zamanda yetişkinler için de ekran süresinin sınırlandırılması gerekiyor. Özellikle dijital arınma gibi stratejilerin kullanılıyor olması lazım" diye konuştu.

"Çocuklar için ekran süresi 3 yaşına kadar kesinlikle ekrandan uzak tutulması gerekiyor" diyen uzmanlar, "3 yaşından sonra da 3 ila 5 yaşındaki çocuklar için özellikle ekran süresinin en fazla 1 saat olmasını öneriyoruz. Burada çocukların ekrana mağduriyetinde esas kritik olan bu ekran süresi dışında da çocukların yeterli fiziksel aktivite imkanına sahip olmaları, oyun alanına sahip olmaları önemli. Pandeminin şu anda yol açtığı sonuçlarla ilgili henüz yeni çalışmalar yapılıyor. O yüzden de muhtemelen sosyal medya kullanımının pandemiyle birlikte artmış olabileceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.