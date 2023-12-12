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Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava koşulları soğumakta, özellikle araç kullanıcıları ise araçlarının içinde bazı eşyaları bırakmaktadır. Ancak uzmanlara göre, kış aylarında araç içinde bırakılan bazı eşyaların genleşme, donma veya düşük sıcaklıklara duyarlı olma riskleri ciddi sorunlara yol açabilir. İşte bu dönemde araç içinde bulundurulmaması gereken eşyalar:

İÇİNDE SIVI OLAN CAMLAR VE TENEKE KUTULAR

Arabada sıvı dolu cam şişeler veya teneke kutular bırakmak tehlikeli olabilir. Sıvılar ısındıkça genişler ve kaplara baskı yapabilir, bu da camların patlamasına veya teneke kutuların yırtılmasına neden olabilir.

ELEKTRONİK CİHAZLAR

Soğuk hava elektronik cihazlarla uyumlu değildir. Dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı saatler ve telefonlar gibi cihazlar düşük sıcaklıklar nedeniyle hasar görebilir, bu da cihazların performansını olumsuz etkileyebilir.

AHŞAP NESNELER

Ahşap, soğukta kuruyabilir ve çatlayabilir. Bu nedenle ahşap eşyaları aracınızda bırakmak, özellikle kaplamalı mobilyalar için zararlı olabilir. Ahşabın nemli ve ılık bir ortamda saklanması önerilir.

YİYECEK

Teneke kutu veya kavanoz içindeki yiyeceklerin araçta saklanması risklidir. Bu kaplar donduğunda veya ısındığında genleşebilir ve patlayabilir, bu da yiyeceklerin bozulmasına ve temizlenmesi zor bir kirlilik oluşturabilir.

PARFÜM

Parfüm şişeleri, soğuk hava nedeniyle çatlayabilir. Kırılan camın temizlenmesi gerektiği gibi, cam parçaları cildinize zarar verebilir ve yaralanmalara yol açabilir.

İLAÇLAR

İlaçları araçta bırakmak risklidir. Eksi 15 derecenin altındaki sıcaklıklar, ilaçların etkisini kaybetmesine veya zarar görmesine neden olabilir. İlaçlarınızı aracınızda taşımanız gerekiyorsa, onları sıcak tutacak bir çanta içinde saklamanız önemlidir.