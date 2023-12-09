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Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, telefon kullanımı da giderek artıyor. 4,5G teknolojisi, bizi 3G'nin ötesine taşıyarak iletişimi daha hızlı ve verimli hale getiriyor. Ancak, bu teknolojiye geçiş yapmayanlar için bir uyarı var.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, birçok mobil hattın ve cihazın artık 4,5G teknolojisine geçiş yapması zorunlu hale gelecek. Bu değişiklik, 4,5G teknolojisine geçmeyen kullanıcılar için telefon sinyal problemleri ve yavaş internet gibi sorunları beraberinde getirebilir.

Bu geçiş sürecinde, sim kart değiştirme ücreti operatörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. En düşük sim kart değiştirme bedeli 268 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak, bazı operatörler kampanyalı olarak taahhüt veren kullanıcılara ücretsiz sim kart değişimi imkanı sunabiliyor. Örneğin, 1 yıl taahhütlü bir tarifeye geçen kullanıcılara ücretsiz 4,5G destekli sim kart verilebiliyor.

Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan bir düzenleme ile elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt süresi 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7 yıldan 1 yıla indirilecek. Bu kapsamda, 1 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının iletişim bağlantısı 24 saat içinde kesilecek ve cihazlar siyah listeye alınacak.

Siyah listeye alınan bir cihazın tekrar kullanılabilmesi için, BTK kayıtlarının kullanıcının bilgileriyle uyuşması gerekecek. Eğer siyah listeye alınan cihazın son kullanıcısının bilgileri uyumlu değilse, cihazın tekrar kullanılması için başvurular cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılacak.

Bu yeni düzenlemeler, telefon kullanıcılarının 4,5G teknolojisine geçiş yapmalarını teşvik etmeyi ve iletişim cihazlarının güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.