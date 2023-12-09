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Devlet, işsiz vatandaşlara destek sağlamak adına önemli bir adım attı. İşsizlik Sigortası Fonu'nun yönettiği İşsizlik Sigortası Programı (İŞKUR), başvuru şartlarını karşılayan herkes için işsizlik ödeneği imkanı sunmaktadır.

İşsizlik Sigortası Fonu tarafından yürütülen İşsizlik Sigortası Programı (İŞKUR) kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ardından yeni düzenlemeler hayata geçirildi ve şu anda yürürlüktedir. Söz konusu fon sayesinde, işsizlik maaşı talebinde bulunanlar yüksek ödemeler alabilirler.

Son yapılan düzenlemelerle belirlenen koşulları sağlayan kişilere maksimum 10,731 TL işsizlik ödeneği sağlanacağı duyuruldu. İşsizlik ödeneği başvurusu yapan kişilerin ilk kontrol etmeleri gereken kriter, prim ödeme gün sayısıdır. Ödemeler, minimum 6 aydan başlayarak maksimum 10 aya kadar sürebilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞINA BAŞVURU ŞARTLARI

İşsizlik ödeneği almak isteyenlerin, İŞKUR'un belirlediği şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, işsizlik maaşı alabilmek için başvuracak kişilerin şu şartları taşıması gerekmektedir:

İşsiz kalmaları kendi istekleri dışında olmalıdır.

Hizmet akdi sona ermeden önce son 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmalıdır.

İş akdinin feshinden önceki son üç yılda en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır.

Hizmet akdi sona erdikten sonra 30 gün içerisinde İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortam üzerinden başvuru yapmalıdır.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEME SÜRELERİ

Başvuru sahiplerine işsizlik maaşı ödemeleri başlayacak. Ödeme süresi, kişinin daha önce ücret aldığı gün sayısına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Örneğin:

600 gün sigortalı olan işsizlere 180 gün süreyle işsizlik ödeneği ödeniyor.

900 gün sigortalı olan işsizlere 240 gün süreyle işsizlik ödeneği ödenir.

1080 gün sigortalı olan işsizlere 300 gün süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.

Ayrıca, asgari ücretle çalışanlara ödenen tutar 5.325,07 TL, son dört ayda 15.000 TL maaş alanlara 5.954,46 TL, son dört ayda 30.000 TL maaş alanlara ise 10.650,15 TL oldu.