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Hükümet, enflasyon oranlarının üzerinde zam yapma adımlarını atmaya başlayarak, bu konuda emekli maaşı alan 17 milyondan fazla vatandaşı ve asgari ücretli çalışanları ilgilendiren gelişmeleri hızlandırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 aylık enflasyonu yüzde 33,66 olarak açıkladı. Bu verinin üzerine, Ocak ayının başında Aralık enflasyonu da eklenerek 6 aylık oran belirlenecek. 'Orta Vadeli Program'daki tahminlere göre, 2023 yılının ikinci yarısında bu oranın yüzde 38-40 bandına çıkması öngörülüyor.

Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı, yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında, 6 aylık enflasyon oranına göre arttırılıyor ve bu artış doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılıyor.

Son yıllarda, 6 aylık enflasyonun üzerine ek olarak refah payı eklendi. Bu sayede emekli zammı artışı, enflasyonun her zaman üzerinde gerçekleşti. Ocak 2023'te yüzde 15'e çıkan 6 aylık enflasyon, yüzde 30'a tırmanırken, emekli zammı Temmuz 2023'te yüzde 17’den yüzde 25’e yükseltildi ve zam oranları bu şekilde belirlendi.

2024 yılında yapılacak emekli maaşı zammı ise şimdiden merak konusu. Gelecek yılın ilk 6 ayında geçerli olacak yeni emekli maaşı düzenlemesi için üçlü bir formül masada bulunuyor. Yüzde 38-40 bandında çıkan 6 aylık enflasyonun yüzde 50'ye tamamlanması ve emekliye zam oranının bu şekilde uygulanması bekleniyor.

İkinci formül, son dönemde uygulanan emekliye taban maaşı uygulamasında bu rakamın yükseltilmesini içeriyor. Yeni bir emekli taban maaşı artışı ile bu rakamın 10 bin-11 bin TL bandına çıkartılması düşünülüyor.

Üçüncü formül ise taban maaşa tamamlanan kök aylıklarda seyyanen bir iyileştirme yapılması. Artış, en düşük aylıklardan başlayarak kademeli olarak gerçekleştirilecek.

Ocak ayında yapılacak olan zamlar, emeklilerin maaşlarını peşin olarak almaları nedeniyle, yeni zamların uygulanmasının ardından belirlenen aylıkları içerecek. Böylece Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri zamlı maaşlarını almış olacaklar.