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Belencumafakılı ilk ve ortaokulunda öğrenciler için yapılan gösteride öğrenciler keyifli zaman geçirdi. Gösteriye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Coşkun Bölükbaşı ve Yasin Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yalçıneli, fizik öğretmeni eşinin ilkokul çağındaki çocuklara bilimi sevdirmek ve evdeki eşyalarla da çeşitli icatlar yapılabileceğini göstermek için hazırladığı gösteriyi 2008'den itibaren kendisinin sürdürdüğünü söyledi.

Yalçıneli, "Bu işe eşim sayesinde başladım. Kendisi, fizik öğretmeni. Anaokulu ve ilkokullardaki çocuklara bilimi sevdirmek için çeşitli gösteriler sunuyordu. Ben de kendisine yardım ediyordum. Sonra bu projenin Türkiye geneline yayılmasını istedim ve eşimden 6 ay boyunca eğitim aldım. Ardından okullarda gösteriler yapmaya başladım" dedi.

İlk gittiği okulda kendisine "mucit abla" denildiğini dile getiren Yalçıneli, bu lakabın daha sonra da kullanıldığını, böylece adının "mucit abla" olarak kaldığını belirtti.

Zaman geçtikçe gösterilerini geliştirerek "Küçük Mucitler Gösterisi"ni hazırladığını ve Türkiye'yi dolaşmaya başladığını bildiren Yalçıneli, ilk ve ortaokullardaki öğrencilere bilimi sevdirmek ve çocuk yaşlarda icatlar çıkarılabileceğini göstermek için okul okul gezdiğini aktardı.