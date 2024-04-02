2019 yılında yapılan seçimlerde 4 ilçe belediye başkanlığı ve 4 belde belediye başkanlığı sayısını 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde büyük başarı göstererek ilçe belediye başkanlığı 4 belde belediye başkanlığı sayısını 7’ye çıkardı.

Belediye başkanlıklarının yanı sıra Belediye Meclis Üyeliğinde sayısını 11’e çıkaran MHP, Belediye Meclisi Üye Adayları seçiminde 1’inci parti oldu. İl Genel Meclisinde 9 olan üye sayısını 16’ya yükselten MHP, İl Genel Meclisi Üyeliğinde de büyük başarı gösterdi.

“MERKEZDE BÜYÜK BAŞARI”

31 Mart yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP yüzde 29, 78 oranında oy alarak 2’nci parti oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde MHP’nin büyük başarı elde ettiğinin altını çizen İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Güzel bir seçim çalışması gerçekleştirdik. Gerçekleştirmiş olduğumuz seçim çalışmaları kapsamında partimiz Yozgat’ta büyük bir başarı elde etti. Gönül isterdi ki Yozgat merkezde adayımız Ömer Açıkel’i başkan yapmak ama vatandaşlarımızın vermiş olduğu her karara saygımız sonsuzdur. Bizler yapmış olduğumuz çalışmalarımız ile büyük bir başarı elde ettik. 4 ilçe ve 4 belde olan belediye sayımız bugün itibariyle 7 ilçe ve 7 belde olmuştur. İl Genel Meclis Üyesi sayımız 9’dan 16’ya yükselmiştir. Gönlümüz başta Yozgat şehir merkezi olmak üzere tüm ilçe ve beldelerimizi kazanmak istiyorduk fakat hemşehrilerimizin vermiş olduğu her türlü karara saygı duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“İLÇE VE BELDE SAYIMIZ ARTTI”

MHP kesin olmayan seçim sonuçlarına göre 4 ilçe belediye başkanlığı ve 4 belde belediye başkanlığı sayısını 7’ye yükseltti.

İlçe ve belde sayılarında artış yaşandığını belirten Irgatoğlu, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak Akdağmadeni, Sorgun, Saraykent, Çekerek, Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerimizde, Konuklar, Oluközü, Yamaçlı, Sırçalı, Baydiğin, Doğankent ve Eymir beldelerimizde başarıya ulaşmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın desteği ile 31 Mart seçimlerinde ilçe ve beldelerimizde de büyük başarı sağladık. Yerköy ilçemizde yapmış olduğumuz itirazdan sonra kesinleşmiş sonucu ayrıca duyuracağız. Ben tüm halkımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

“SEÇİM STARTINI BUGÜNDEN VERDİK”

Teşkilat olarak seçim sürecinde başarılı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Irgatoğlu, şu ifadeleri kullandı; “Seçim çalışmaları sürecinde il teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımız yoğun bir mesai harcadı. Gerçekten kimse elini taşın altından çekmedi gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürdük. Çok şükür ki yapmış olduğumuz çalışmalarımızın neticesini de 31 Mart seçimlerinde halkımızın gösterdi. Yozgat merkezde alınan oy oranından ilçe ve belde sayılarımızdan, il genel meclisi ve belediye meclis sayılarımızdan çalışmalarımızın ve halkımızın desteğini bir kez daha gördük. Seçim sürecinde canla başla mücadele veren başta Yozgat Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef olmak üzere, Yozgat Belediye Başkan Adayımız Ömer Açıkel’e, Merkez İlçe Başkanımız Adem Kızılay’a, Kadın Kolları Başkanımız Gülseren Sarıoğlu’na, tüm il yöneticilerimize, ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine, belediye başkan adaylarımıza, Ülkü Ocakları Başkanımız Celal Yalçın’a ve yönetimine, il ve ilçe başkanlarımıza, kadın kolları yöneticilerine, belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi adaylarımıza sendika ve vakıf başkanlarımıza, dava arkadaşlarımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir sonraki seçimin startını bugünden itibaren verdiğimizi ilan ediyoruz.”