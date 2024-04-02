Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Yimpaş AVM önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanında sona erdi.

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildiğini söyledi.

Topal, “Otizm Farkındalık Ayı olan Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizm ve otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı konusunda farkındalığın ve duyarlılığın arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, otistik çocuklarımızın ve ailelerimizin hayatta mutlu olabilmeleri, sosyalleşmeleri, temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden en iyi ve en uygun şekilde faydalanabilmeleri temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerinin kullandı.